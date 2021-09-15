Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, на выезде обыграв турецкий «Бешикташ».

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В первом тайме футболистам «Боруссии» удалось обеспечить результат. На 20-й минуте отличился Джуд Беллингем с передачи Тома Менье, а затем на 45+3 минуте гол забил Эрлинг Холанд (передача на счету Беллингема).

В добавленное ко второму тайму время «Бешикташ» отыграл один мяч. На 90+4 минуте отличился Франсико Монтеро с передачи Миралема Пьянича. Этого не хватило, чтобы зацепиться за очки.

В следующем туре «Боруссия» у себя принимает «Спортинг», а «Бешикташу» предстоит на выезде сыграть с «Аяксом».