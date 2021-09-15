Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) сумела обыграть сборную Узбекистана в матче второго тура чемпионата мира по мини-футболу 2021 года.

Игра состоялась на стадионе «Авиа Солюшенс Груп Арена» в литовском Вильнюсе и завершилась со счетом 4:2 в пользу российских игроков.

Хет-трик в этой встрече оформил российский футболист Артём Ниязов, ещё один мяч на счету Робиньо. В составе команды Узбекистана отличились Даврон Чориев и Машрад Адилов.

В первом туре российские футболисты сумели обыграть команду Египта, сумев забить в ворота соперника 9 мячей.

Следующую встречу на турнире Россия сыграет в субботу, 18 сентября, против сборной Гватемалы. Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени.