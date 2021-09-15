Молдавский «Шериф» сумел одержать победу в дебютной встрече в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, обыграв донецкий «Шахтер».
Игра прошла на стадионе «Шериф» в Тирасполе и завершилась со счётом 2:0 в пользу молдаван.
На 16-й минуте счёт открыл нападающий Адама Траоре с передачи защитника Криштиано. Во втором тайме «Шериф» упрочил преимущество: на 62-й минуте гол забил Момо Янсане. Автором результативной передачи вновь стал Криштиано.
В квалификации «Шериф» сумел пройти «Алашкерт», «Црвена Звезда» и «Динамо Загреб» и вышел в групповой этап.
Также в группе D располагаются миланский «Интер» и мадридский «Реал». Очная встреча этих команд проходит прямо сейчас, матч играют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
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