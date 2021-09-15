Сборная России по шахматам сумела победить команду США в финале второй онлайн-шахматной Олимпиады 2021 года.
В финале российские шахматисты выиграли оба матча со счетом 3,5:2,5.
Со счётом 2:0 сборная Россия смогла преодолеть сопротивление Венгрии в четвертьфинале турнира, а также смогли победить китайских шахматистов в полуфинале.
Капитаном команды на этом турнире стал гроссмейстер Александр Мотылев. В составе сборной России выступали Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.
В категории «юниоры» соревновались Андрей Есипенко и Володар Мурзин, среди юниорок соревновались Полина Шувалова и Лея Гарифуллина.
Турнир проходил под эгидой ФИДЕ на ведущей игровой платформе Chess.com.
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