Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков извинился перед болельщиками команды за поражение от «Легии» в Лиге Европы.

Слова Мележикова цитирует портал Sport24. По словам Мележикова, после игры он был в раздевалке команды и вышел оттуда на сильных эмоциях, его до сих пор колотит.

«Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду, за всех. Будем искать пути выхода из этой ситуации», — сказал Мележиков, добавив, что команде нужно быть единым целым, выгрызать все на поле от первой до последней минуты.

«Моя оценка непосредственно игры и каких-то футбольных нюансов может быть не очень компетентной, поэтому я и сказал, что вопросы по матчу – это больше к тренеру на пресс-конференции и футболистам», — подчеркнул Мележиков.