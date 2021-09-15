Российский футболист московского «Спартака» Николай Рассказов высказался о своей ошибке в матче против «Легии» в Лиге Европы.

Слова Рассказова цитирует агентство ТАСС.

«Просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Пропустили, это моя ошибка, мне очень жаль, что так получилось. К сожалению, эта ошибка решила исход матча», — отметил футболист.

По словам Рассказова, соперники «Спартака» по группе сильные, и в таком матче нужно было брать очки, но не получилось.

«Выходить на поле, думая, что уже все кончено и будем бороться за Лигу конференций, неправильно, это не отвечает амбициям спортсмена», — сказал Рассказов, добавив, что впереди команду ждут интересные игры, к которым «Спартак» будет готовиться и пытаться выиграть.