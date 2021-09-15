Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили негативно высказался о поражении клуба от «Легии» в Лиге Европы, а также о поведении владельца клуба Леонида Федуна.

Слова Кавазашвили цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Сколько Федун может хорохориться и говорить, что мы всегда побеждали «Легию»? Когда «Легию» громили, его не было в команде. Мы находимся в том положении, когда нам стыдно за команду», — заявил эксперт, добавив, что Федун не отпускает команду, но и сделать совсем ничего не может.

По словам Кавазашвили, он предлагал пригласить в команду ветеранов «Спартака», которые могли чем-то помочь, но Федун этого не хочет, также он не нанимает и иностранных специалистов, которые могут поразговаривать с футболистами..

«Кажется, Федуну нравится, что «Спартак» опустился. Для него это игрушка, которой он поиграет, а потом выбросит. Для нас это будет обидно. Это оскорбление нашего великого клуба», — заключил Кавазашвили.