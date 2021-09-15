Главные новости дня с футбольных полей и других спортивных площадок в дайджесте от Nevasport за 15 сентября:

«Спартак» проиграл «Легии» на старте Лиги Европы из-за гола на 91-й минуте

Московский «Спартак» проиграл варшавской «Легии» в первом туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 90+1 минуте счет открыл футболист «Легии» Лирим Кастрати

Россия одержала победу на онлайн-шахматной Олимпиаде, в решающем матче обыграв США

Сборная России по шахматам сумела победить команду США в финале второй онлайн-шахматной Олимпиады 2021 года. В финале российские шахматисты выиграли оба матча со счетом 3,5:2,5.

Россия обыграла Узбекистан на ЧМ-2021 по мини-футболу

Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) сумела обыграть сборную Узбекистана в матче второго тура чемпионата мира по мини-футболу 2021 года. Игра состоялась на стадионе «Авиа Солюшенс Груп Арена» в литовском Вильнюсе и завершилась со счетом 4:2 в пользу российских игроков.

«Боруссия» обыграла «Бешикташ» в Лиге чемпионов благодаря голам Холанда и Беллингема

Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, на выезде обыграв турецкий «Бешикташ». Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Водафон Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды. На 20-й минуте отличился Джуд Беллингем с передачи Тома Менье, а затем на 45+3 минуте гол забил Эрлинг Холанд.

«Шериф» всухую обыграл «Шахтер» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов

Молдавский «Шериф» сумел одержать победу в дебютной встрече в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, обыграв донецкий «Шахтер». Игра прошла на стадионе «Шериф» в Тирасполе и завершилась со счётом 2:0 в пользу молдаван. На 16-й минуте счёт открыл нападающий Адама Траоре с передачи защитника Криштиано. Во втором тайме «Шериф» упрочил преимущество: на 62-й минуте гол забил Момо Янсане.

Теннисистка Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA категории WTA 250, обыграв представительницу Франции Осеан Доден. Игра состоялась в центре Кокельшайер на первом корте и заняла у спортсменок 2 часа и 10 минут. Счет по сетам 7:6, 7:6 в пользу Самсоновой. В первой партии россиянка выиграла на тай-брейке со счетом 7:5, во второй также случился тай-брейк, завершившийся победой Самсоновой со счетом 7:3.