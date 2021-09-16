Английский «Манчестер Сити» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 6:3.

В составе «Манчестера» отличились Рияд Марез (с пенальти), Натан Аке, Джек Грилиш, Жоау Канселу и Габриэл Жезус, также автогол на счету футболиста «Лейпцига» Норди Мукиэле. Хет-трик в составе немецкой команды оформил Кристофер Нкунку.

Также в этой группе располагаются такие команды, как «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Эти клубы провели матч в Бельгии и завершили его ничейным результатом 1:1.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Пари Сен-Жермен», а «РБ Лейпциг» будет играть дома против «Брюгге».