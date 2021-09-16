Английский «Ливерпуль» обыграл итальянский «Милан» на старте нового группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.

Первый мяч в этой встрече оказался автоголом: забил в свои ворота защитник «Милана» Фикайо Томори. Спустя несколько минут не реализовал пенальти Мохамед Салах.

После этого «Милан» отыгрался и вышел вперед. На 42-й минуте забил мяч Анте Ребич, а на 44-й — Браим Диас.

Во втором тайме «Ливерпулю» удалось вернуть лидерство благодаря голам Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона.

В следующем туре «Ливерпуль» будет играть на выезде с португальским «Порту», а «Милану» предстоит на своем стадионе принять мадридский «Атлетико».