В рамках четвёртого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске сегодня, 16 сентября, состоятся выступления с ритм-танцами.

Начало прокатов участников назначено на 10:15 по московскому времени. Прямую трансляцию прокатов можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

Россию на этом этапе Гран-при в танцах на льду представляют сразу пять пар. Откроют соревнования Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, им достался первый номер первой разминки. Также в первой разминке выступят София Леонтьева и Даниил Горелкин. Во вторую разминку попали Елизавета Шичина и Гордей Хубулов, а в третью — дуэты Алиса Овсянкина/Матвей Самохин и Ольга Мамченкова/Марк Волков.

На предыдущем этапе серии Гран-при две руские пары заняли призовые места — серебро у Василисы Кагановской/Валери Ангелопола, бронза — у Софьи Тютюиной и Александра Шустицкого.