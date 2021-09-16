Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре «Зенита» в матче против «Челси» и перспективах российского клуба в Лиге чемпионов.

Слова Колоскова цитирует портал Sport24.

«Я бы отнес эту игру «Зенита» в актив команде — во всяком случае они показали, что с любыми грандами можно играть на равных и даже обыгрывать их при определенной доле везения», — отметил Колосков, добавив, что выступление «сине-бело-голубых» его не удивило.

По мнению Колоскова, по игре «Зенит» может рассчитывать и на второе место в своей группе, поскольку соперники тоже не в лучшей форме, однако шанс есть у всех команд. «По составу и самим футболистам у «Зенита» есть возможность бороться за второе место, а за третье — стопроцентно. Обыгрывать можно всех, все зависит от того, как ты подготовишься», — добавил Колосков.