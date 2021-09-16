Российская лыжница Татьяна Сорина взяла золото в гонке с раздельным стартом на 15 км коньковым ходом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам. Гонки проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября. Спортсменка выступает за Тюменскую область. Серебро взяла представляющая Москву Анастасия Рыгалина. Её отставание от лидера составило 27,5 секунды. Третьей к финишу пришла Евгения Крупицкая. Девушка представляет Санкт-Петербург.

Двухкратный призер Олимпийских игр Юлия Ступак не финишировала. Она, по ошибке, сошла с дистанции раньше времени на отметке 10 км.

Напомним, Татьяна Сорина – серебряный призёр чемпионата мира 2021 в Оберстдорфе в составе эстафеты.