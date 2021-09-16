«Зенит» подтвердил, что аварийно севший в Санкт-Петербурге самолет принадлежит футбольному клубу. При этом в команде не уточнили, кто в этот момент находился на борту.

Накануне вечером Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что прилетевший из Антальи самолет совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково» из-за технической неисправности. На борту в тот момент находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Представитель авиакомпании Россия рассказал, что самолет попал в стаю птиц, в результате чего один из двигателей лайнера стал работать в нештатном режиме.

Пресс-служба «Зенита» в Twitter: «Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета».

Представители клуба не уточнили, находились ли в момент аварийной посадки в самолете футболисты.