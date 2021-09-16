На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Красноярске среди юниоров возникли технические проблемы, из-за которых затягиваются выступления спортсменов.

Спортсменам из Италии (вторым в первой разминке) Джорджии Галимберти/Маттео Манделли долго не могли включить музыку для ритм-танца, фигуристам пришлось делать круги по катку. После выступления им несколько минут подсчитывали оценки за их прокат.

Затем на лед вышли россияне Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, они также достаточно долго ждали музыку, разогреваясь на льду, а затем больше десяти минут ждали свои оценки в зоне kiss and cry. Спортсменам все еще не озвучили их баллы.

За 45 минут от ритм-танца смогли выступить только три дуэта, выступления остальных спортсменов отложены. После выступления трех пар было принято решение взять 10-минутный перерыв на перезагрузку системы.