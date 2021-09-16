Президент «Легии» Дариуш Миодуски прокомментировал победу над московским «Спартаком» в первом туре Лиги Европы. Польский клуб выиграл с минимальным счётом 0:1 на «Открытие Арене» в Москве.

Дариуш Миодуски доволен результатом: «С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы». Президент «Легии» отметил, что красно-белые создали несколько моментов, но не смогли реализовать их.

Мидуоски поделился мнением о перспективах клуба в Лиге Европы. Он отметил, что команда может выйти в плей-офф в случае хорошей игры с «Наполи» и «Лестером». Президент клуба считает, что «Легия» способна хорошо сыграть со сложными соперниками и зацепиться за очки в дальнейшем.

«Спартак» уступил на своём после, создав целый ряд моментов. Ни один из них не удалось довести до гола. Единственный мяч в матче на 91 минуте забил форвард «Легии» Лирим Кастрати.