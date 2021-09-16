«Спартак» вчера опять проиграл в еврокубке. Казалось бы, ничего нового. Но, как всегда бывает, есть несколько нюансов. Вчерашнее поражение дома от «Легии» (0:1) окончательно продемонстрировало полное бессилие красно-белых, от владельцев клуба до фанатов.

«Зенит», кстати, тоже проиграл в еврокубках на этой неделе. Но даже самый упёртый красно-белый поклонник не будет отрицать: это два совершенно разных поражения. Чемпионы России дали настоящий бой действующему победителю Лиги чемпионов «Челси», причём на их поле, причём целую неделю находясь в подвешенном состоянии из-за непонятной ситуации с Барриосом, Малкомом и Клаудиньо.

«Спартак» безвольно проиграл на своём поле самой слабой команде своей группы Лиги Европы, да ещё и добившись разрешения привести на игру большее число болельщиков благодаря лояльности Роспотребнадзора.

Суммарная стоимость стартового состава «Легии» на игру составила чуть больше 14 миллионов евро (по версии авторитетного портала Transfermarkt). У «Спартака» одни только Квинси Промес и Джордан Ларссон стоили по 14 миллионов. Да что там говорить, если место в воротах команды занимает 41-летний Артур Боруц? Да, за спиной кипера были Серия A и Английская премьер-лига, но лучшие его годы уже давно позади. Место в воротах «Спартака» привычно занял Александр Максименко, которого фанаты красно-белых настойчиво требуют сделать основным в сборной России.

В «старте» московской команды вышли почти сплошь любимцы фанатов: доморощенные игроки, давно преданные «ромбику», либо просто лидеры, на которых уповает многомиллионная торсида.

И все как один они растворились на поле. Что тут можно говорить, если самый опасный момент создал центральный защитник Самюэль Жиго, попав ударом головы в перекладину. Помните восторженные визги публики, когда «Спартаку» удалось вернуть Квинси Промеса? А где был Промес во время матча с «Легией»? Что с сыном Хенрика Ларссона Джорданом, который, по уверению фанатов, должен в ближайшие годы повторить подвиги отца? А что с Виктором Мозесом, который ещё недавно выходил на поле в составе «Челси»? Что с Умяровым, которого вернули из «Уфы» с верой в то, что хавбек набрался опыта? А как «проявил» себя Ломовицкий, получивший наконец шанс в родном клубе? Игрок вышел на 20 минут, но смешался с серой безликой массой в красных футболках.

Соболев, которого все прочили на место Дзюбы в сборной, вышел на заключительный отрезок и просто не получил достаточно времени проявить себя. Но тренер явно не враг себе, чтобы держать футболиста в запасе, если он готов усилить игру. То же самое касается и Бакаева, который при Карпине провёл за сборную все три сентябрьских матча. Причём провёл довольно бездарно, несмотря на гол Мальте с пенальти.

И нельзя сказать, что «Легия» рвала и метала. Исполнительский класс команды виден невооружённым глазом: в обороне постоянно появлялись пространства, в атаке не почти создавали моментов. Нулевая ничья была бы закономерным итогом, но косовар Кастрати отрезал у «Спартака» даже одно очко.

А надо напомнить, кто ещё играет в группе у «Спартака»: мощный «Лестер» и «Наполи», который в нынешнем сезоне ещё не терял очков. Если красно-белые хотят зацепиться хотя бы за выход в плей-офф Лиги конференций (настоящий подарок от УЕФА для европейских клубов-лузеров), то ему необходимо брать очки у главного конкурента в борьбе за третье место. А красно-белые проигрывают полякам дома. Кстати, в стартовавшем чемпионате Польши «Легия» после пяти игр идёт в зоне вылета.

Поражение в квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» многие фанаты списали на силу соперника (два сухих поражения 0:2 – вот насколько соперник серьёзный). Сейчас, после домашнего позора, у фанатов заиграла старая пластинка – виноват владелец Леонид Федун.

Если в футболе сложилась присказка «выигрывает команда, проигрывает тренер», то у спартаковских поклонников она трансформировалась в «выигрывают фанаты, проигрывает Федун» (единственное исключение было, когда «Спартаком» руководил Олег Кононов – там неудачи списывали на тренера). Болельщики по-прежнему считают себя главной силой в успехах «Спартака», а каждый год выигрывать трофеи им не даёт «рука Петербурга». Когда в еврокубках «руки Петербурга» нет, виновником, разумеется, становится Федун.

Хотя, справедливости ради, в этом году в неудачах «Спартака» можно винить вообще всех, включая Федуна. Его – за проваленную трансферную кампанию. Всё лето «Спартак» гонялся за правыми защитниками, начиная от молодых аргентинцев, заканчивая 34-летним Владиславом Игнатьевым. Когда окно закрылось, удалось подписать только малоизвестного Кауфриза, при этом в остальных линиях не появилось абсолютно никого.

Тренера и игроков можно винить за абсолютно разобранную игру, как в чемпионате, так и в еврокубках. Такое впечатление, что серебро прошлого сезона стало для «Спартака» вершиной мечтаний, после которой почти все лидеры резко сбавили требования к себе. До такой степени, что два лучших форварда команды – Соболев и Ларссон – на двоих забили один мяч. И тот Соболев провёл с пенальти в ворота «Крыльев Советов».

Ну а болельщики, которые продолжают свято верить, что «Спартак» держится только на них, как обычно погрязли в обсуждении скандалов. Им интереснее искать виноватых, обсуждать жену Федуна Зарему Салихову и её неумеренно длинный язык в Телеграмме, собирать сплетни и скандалы, в которых всегда одна сторона должна быть полностью права, а другая – полностью виновата (ярчайшие проявления юношеского максимализма)…

А меж тем едва ли не лучшим игроком в матче с «Легией» был Жиго, которого Зарема так усиленно продвигает в сборную России. Да и тот был причастен к голу в ворота красно-белых – хотя в нём опозорилась вообще вся защита (но Жиго чуть в меньшей степени).

И та же Зарема критиковала выбор Руя Витории на пост главного тренера. Она отмечала, что тренер из больших клубов работал только с «Бенфикой», у которой мало конкуренции на внутренней арене, а после ухода из клуба умерил амбиции и в молодом для тренера возрасте поехал на заработки в Саудовскую Аравию. Может, Зарема не такая уж «бестолковая», как её выставляют фанаты?

Когда под руководством Руя Витории «Спартак» выиграл товарищеский Кубок Париматч Премьер, разгромив всех соперников с разницей в три мяча, фанаты начали петь дифирамбы новому наставнику. Тедеско ушёл, да здравствует Витория. Допелись до того, что уже после шестого тура поползли слухи о приходе в «Спартак» то ли Паулу Фонсеки, то ли вообще возвращения Станислава Черчесова.

20 сентября «Спартаку» предстоит матч с ЦСКА. Но каким бы результат игры ни был, не стоит воспринимать его как показатель работы Витории. История показывает: «Спартак» может собраться на принципиальное дерби вне зависимости от формы, состояния игроков, качества игры и работы главного тренера. Так что можно констатировать уже сейчас: сезон столетия клуба «Спартак» проваливает. И пока неясно, что может спасти ситуацию. Даже если на место Витории придут Гвардьола с Клоппом, вряд ли они за короткий срок смогут поставить игру так, что «Спартак» пойдёт отбирать очки у «Наполи» и «Лестера».