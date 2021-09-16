В американском аукционном доме Lelands выставлены личные вещи шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго» Майкла Джордана.

Самый примечательный лот – трусы, которые лично носит легендарный баскетболист. Один из участников торгов уже сделал ставку. Он готов приобрести трусы за 1,558 долларов.

Предметы на аукционе из личной коллекции Джона Майкла Возняка. Он долгое время работал телохранителем Джордана. Джон считается другом баскетболиста.

Напомним, Майкл Джордан – двукратный олимпийский чемпион и шестикратный победитель НБА. Баскетболист стал первым спортсменом-миллиардером, его состояние составляет около 1 млрд долларов. Немалую часть состояния чемпион получил благодаря рекламным контрактам.