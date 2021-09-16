Сборная России поднялась на четыре строчки в обновлённом рейтинге ФИФА. По сравнению с рейтингом от 12 августа, российская команда взобралась с 41-го места на 37-е, набрав 1475,43 очка. Это самый высокий результат для сборной в 2021 году.

В сентябре команда России провела три матча, сыграв вничью с Хорватией (0:0) и победив Кипр (2:0) и Мальту (3:1). Игры стали первыми для россиян под руководством Валерия Карпина, который сменил Станислава Черчесова.

Лучшим результатом сборной России было третье место в рейтинге в 1996 году.

Первое место в рейтинге от 16 сентября по-прежнему занимает сборная Бельгии. При этом идущая второй Бразилия сократила отставание от соперников. На третью строчку выбрался финалист Евро-2020 сборная Англии, обошедшая действующих чемпионов мира Францию. Чемпион Европы Италия осталась пятой.

Сборная Украины потеряла две позиции и занимает в рейтинге 27-е место. Главный соперник России по отбору на ЧМ-2022 Хорватия поднялась на одну строчку и идёт 17-й.

Рейтинг ФИФА

Положение на 16 сентября

1 (1*). Бельгия — 1832,33 очка

2 (2). Бразилия — 1811,73

3 (4). Англия — 1755,44

4 (3). Франция — 1754,31

5 (5). Италия — 1735,73

6 (6). Аргентина — 1725,31

7 (8). Португалия — 1674,9

8 (7). Испания — 1673,68

9 (9). Мексика — 1666,19

10 (11). Дания — 1658,49…

17 (18). Хорватия — 1608,25…

27 (25). Украина — 1520,07…

37 (41). Россия — 1475,43

38 (38). Словакия — 1462,59…

64 (66). Словения — 1370,46…

103 (99). Кипр — 1202,65…

171 (177). Мальта — 952

* — положение в предыдущем рейтинге