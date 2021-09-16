Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы-2021/2022.

«У «Локомотива» есть все шансы победить. Николич сплотил коллектив, в команде сейчас достойные игроки», – отметила Смородская.

Ольга верит в команду, она полагает, что главный тренер «Локо» хорошо подготовил футболистов: «У Николича каждый игрок знает, что ему делать на поле, знает своих оппонентов». Смородская считает, что команда имеет неплохие шансы на победу.

16 сентября состоится первый матч группового этапа Лиги Европы для московского «Локомотива». Команда Марко Николича сыграет против «Марселя» на стадионе «РЖД Арена». Матч начнется в 19.50 по московскому времени.