Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. По состоянию на четверг, 16 сентября, в стране выявлено 19 594 новых случая заражения. Общее число инфицированных вирусом за время пандемии составило 7 214 520 человек.

На сегодняшний день специалистами проведено более 185 миллионов тестов.

С начала пандемии справились с болезнью 6 452 398 человек, 195 835 заболевших скончались.

За минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек, зафиксировано 794 летальных исхода.

Больше всего заболевших за сутки в Москве. Там выявлен 1 594 121 инфицированный. В Санкт-Петербурге – 597 035, в Московской области – 433 732, в Ленинградской – 66 084.