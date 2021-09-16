Соревнования по танцам на льду в рамках этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске были отложены из-за проблем с техническим оборудованием.

Оставшиеся 10 пар в двух разминках выступят уже после выступления на турнире спортивных пар, которое запланировано на 12:55 по московскому времени. На лед смогли выйти только пять пар из первой разминки, из-за проблем с таблом и подсчетом оценок их выступления затянулись на час вместо положенного времени.

«Приносим свои извинения. Серьезные технические проблемы компании SwissTime не могут позволить продолжить соревнования», — отметил диктор на стадионе.

Пока в ритм-танце лидирует российская пара Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, они набрали за выступление немногим более 65 баллов.