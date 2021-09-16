На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске стартовали выступления спортивных пар с короткими программами.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

В турнире пар участвуют шесть дуэтов, из них четыре пары — российские. В первой разминке выступления покажут Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко, а также Наталья Хабибуллина/Илья Княжук. Во вторую разминку попали дуэты Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков и Екатерина Петушкова/Евгений Маликов.

Ранее соревнования в танцах на льду на этапе ЮГП в Красноярске были прерваны из-за технических проблем с оборудованием компании Swiss Timing. Фигуристы из первой разминки очень долго получали свои оценки, после чего соревнования прервали, остальные фигуристы выступят уже после соревнований пар и одиночников.