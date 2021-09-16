Украинский боксёр Иван Редкач, проживающий в США, сообщил, что ему предложили российское гражданство. Он заявил, что ему предложили за это $500 тыс.

Редкач разместил соответствующую информацию в Instagram: «Предложили русское гражданство за $500 тыс. Вы что скажете, взять или отказаться?». Иван сообщил, что он скажет свой окончательный ответ завтра.

Подписчики достаточно живо отреагировали на пост боксера. Мнения разделились.

«Родину за деньги не продают», – написал один из комментаторов.

«Чем больше гражданства, тем легче маневрировать», – написал более лояльный подписчик.

«Да ты за деньги не только паспорт возьмешь», – отреагировал еще один комментатор.

33-летний Иван Редкач выступает в весовой категории до 66,7 кг. Он одержал 23 победы, уступил в 5 встречах, в активе боксёра есть и одна ничья.