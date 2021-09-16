Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в стартовом матче группового раунда Лиги Европы против «Легии» (0:1). Хавбек травмировал икроножную мышцу на 24-й минуте и был заменён на Йоррита Хендрикса.

Как сообщает официальный сайт «Спартака», 27-летний хавбек будет восстанавливаться приблизительно четыре недели.

Таким образом, Зобнин точно пропустит матч восьмого тура чемпионата России по футболу против ЦСКА, который состоится 20 сентября.

Кроме того, по всей видимости, Зобнин не сыграет и в октябрьских матчах сборной России по футболу в отборочном цикле ЧМ-2022. 8 октября россияне дома примут Словакию, 11 октября сыграют на выезде со Словенией.