Бывшая российская фигуристка-одиночница Александра Проклова высказалась о перспективах двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в парном катании.

Сама Проклова после завершения карьеры в одиночном катании пыталась встать в пару с Андреем Депутатом, но травма не позволила ей продолжать кататься.

В интервью порталу «Матч ТВ» Проклова отметила, что для уровня шоу вот так перейти в парное катание реально.

«Конечно, начав в таком возрасте, уже не станешь Аленой Савченко. Но многим вещам можно научиться при желании и здоровье. Зная целеустремлённость Жени, думаю, все получится», — добавила Проклова.

Напомним, Евгения Медведева каталась в паре с Александром Энбертом в шоу «Анна Каренина» Ильи Авербуха.