Российский лыжник Иван Якимушкин победил в гонке с раздельным стартом на 21 км коньковым ходом на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам. Спортсмен выступает за Тюменскую область. Серебро взял представитель Татарстана Андрей Ларьков. Его отставание составило 14,8 секунд. Третьим оказался Иван Горбунов из Красноярского края.

Соревнования проходят в Тюмени с 15 по 17 сентября.

25-летний лыжник – чемпион мира 2021 года в Оберстдорфе и трехкратный победитель Универсиады в Красноярске.

Напомним, в аналогичной гонке у женщин победу одержала Татьяна Сорина. Она обогнала серебряного призера гонки Анастасию Рыгалину больше, чем на 27 секунд. Еще одна претендентка на победу Юлия Ступак сошла с дистанции. Она ошиблась в количестве кругов – пробежала три вместо положенных пяти.