На этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сегодня, 16 сентября, состоятся выступления юношей-одиночников с короткими программами.

Старт соревнований у мужчин назначен на 15:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

Россию на турнире представят четыре спортсмена. Это воспитанник СШОР ЦСКА Егор Рухин, фигурист группы Виктории Буцаевой Андрей Анисимов, ученик Александра Волкова Артем Ковалев и фигурист группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин.

В первой разминке под 3-м номером выступит Егор Рухин, под 5-м номером на лед выйдет Андрей Анисимов. Во вторую разминку попал Артем Ковалев, ему достался 8-й номер (третий в своей разминке). В заключительной разминке выступит Глеб Лутфуллин под 15-м номером, ему досталось закрывать соревнования юношей.