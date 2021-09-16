Запуск космического корабля Crew Dragon попал в эфир матча регулярного чемпионата MLS между «Орландо» и «Монреалем». В первом тайме игры на 27-й минуте оператор показал яркий след от ракеты, летевшей в небо.

Полёт корабля Маска во время матча pic.twitter.com/0HYqsMq9jo — Великий Твитсби (@greattvetor) September 16, 2021

Crew Dragon — ракета частной компании предпринимателя Илона Маска SpaceX. Её запуск стал историческим событием: это первый в истории полёт без профессиональных космонавтов на борту. На борту находятся миллиардер, помощник врача, аэрокосмический инженер и пилот. Они проведут на орбите в 575 км от земли три дня, занимаясь научными исследованиями.

Матч «Орландо Сити» — «Монреаль», в эфир которого попал полёт, завершился победой гостей со счётом 4:2. При этом два игрока хозяев получили красные карточки. Один из них — экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани — получил предупреждение всего через минуту после демонстрации полёта ракеты. Ещё через семь минут он был удалён с поля за две жёлтых карточки.