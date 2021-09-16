Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сообщил о травме форварда Килиана Мбаппе в матче с «Брюгге» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«У него повреждение правого голеностопа», – сообщил Почеттино. Тренер сообщил, что более точная информация будет позже.

Напомним, что 22-летний француз был вынужден покинуть поле на 51-й минуте встречи.

23-летний французский футболист – чемпион мира 2018 года. 31 августа 2017 года Мбаппе перешёл в «ПСЖ» на правах аренды. По окончании ее срока французский клуб выкупил форварда.

В сезоне 2021/2022 Мбаппе вышел на поле в 5 играл за «ПСЖ», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.