Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов сообщил, что организация передаст во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пробы четырёх российских биатлонистов. Это необходимо сделать в рамках расследования Международного союза биатлонистов (IBU) по фигурантам базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Всё, что находилось в распоряжении РУСАДА, было предоставлено сразу после вступления решения CAS в силу, — цитирует «Матч ТВ» Буханова. — Всё остальное уже — во взаимодействии с лабораторией.

Сейчас мы должны будем передать четыре пробы биатлонистов, которые интересны в рамках проводимых расследований IBU. В данный момент согласовываем регламент передачи проб».

Передача аутентичной LIMS была одним из обязательных условий восстановления РУСАДА. Однако после передачи базы данных в ВАДА обнаружили признаки подлога. В результате в декабре на Россию был наложен ряд санкций. В их числе — запрет на выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и гимном в течение двух лет.