Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко опровергла информацию об отставке Юрия Борзаковского с поста главного тренера сборной России. Олимпийский чемпион в беге на 800 м возглавил сборную всего через год после завершения спортивной карьеры — в апреле 2015-го.

«Юрий Борзаковский имеет действующий контракт. Он работает главным тренером до истечения соглашения, — цитирует «РИА Новости» Глущенко. — Если будут какие-то изменения, мы обязательно сообщим».

Об отставке Борзаковского сообщало сегодня агентство «Весь спорт».

На Олимпиаде-2020 российские легкоатлеты завоевали две медали: Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова — в прыжках с шестом.