Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с семьей сменил место жительства. Вернувшись в английский клуб, нападающий с подругой Джорджиной Родригес и четырьмя детьми поселился в особняке стоимостью 7 млн евро.

После переселения футболисту и его семье стали мешать овцы. Шум от них не давал спать. Также Роналду обеспокоился системой безопасности в особняке.

В итоге семья переехала в более дешевый дом в Чешире. В новом особняке есть бассейн, гараж, рассчитанный на 4 автомобиля и мини-кинотеатр.

Напомним, после переезда в Англию португальский нападающий успел отметиться дублем в первом же матче за «МЮ». Команда Сульшера в 4-м туре АПЛ победила «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 4:1.