«Бавария» представила специальный комплект формы в честь Октоберфеста. В нём команда будет выступать в ближайших матчах.

Октоберфест – это известный на весь мир пивной фестиваль. Обычно он проводится в Мюнхене осенью. Однако в этом году мероприятие не состоится из-за коронавируса.

«Бавария» считает Октоберфест частью баварского образа жизни. Фестиваль, по мнению представителей клуба, прочно «вошел в сердца». Комплект формы призван выразить связь клуба с традициями Мюнхена. Футболки выполнены в темно-зелёной цветовой гамме. На поверхности есть специальная вышивка, вдохновленная традициями фестиваля.

«Бавария» сыграет в эксклюзивной форме в следующем мачте бундеслиги против «Бохума». Встреча состоится 28 сентября.