Российский тяжеловес Александр Волков рассказал об ожиданиях от боя с Марчином Тыбурой. Он пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Волков при подготовке учёл, что Тыбура – достаточно хороший борец. Во время тренировочного лагеря Александр проводил спарринги с Сергеем Павловичем, Сергеем Спиваком и другими бойцами с хорошей борцовской базой.

Волков объяснил выбор соперника тем, что Тыбура был одним из немногих свободных соперников из топ-10. Марчин близок к титульной гонке. «В случае моей победы я возвращаюсь в строй претендентов», – сообщил Волков. Любое хорошее выступление с бойцами из топ-10 означает возвращение Александра в гонку за титул UFC.

Волков рассчитывает, что бой с Тыбурой будет несложным. Марчин ориентирован на джиу-джитсу, а российский боец много занимается этим направлением.

Напомним, 26 июня 32-летний россиянин проиграл бой французскому тяжеловесу Сириллу Гане.