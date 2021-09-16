Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова представила показательный номер «Кометы» на церемонии открытия этапа юниорской серии Гран-при в Красноярске.

Перед Щербаковой на льду появились местные фигуристы, они показали совместный номер на космическую тему. После этого на лед вышла Щербакова и показала новый показательный номер под песню исполнительницы polnalyubvi — «Кометы».

На этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске уже состоялась короткая программа спортивных пар, ее выиграла российская пара Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков. Пока все первых три места занимают российские пары. Соревнования в танцах на льду прервали и отложили из-за сбоя технической системы Swiss Timing.