Президент Российской Федерации Владимир Путин принял приглашение главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры 2022 года. Соревнования пройдут в Пекине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе беседы с китайским лидером Владимир Путин положительно ответил на предложение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры. «Мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме, – сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ рассчитывает, что китайские и российские атлеты «докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества».

В 2018 году зимние Олимпийские игры прошли в Пхёнчхане. Российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, заняв 13-е общекомандное место.