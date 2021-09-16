Российская гимнастка, двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека планирует вернуться в большой спорт и продолжить спортивную карьеру.

В интервью ТАСС об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Мы давно говорили Пасеке о возможности возвращения, но она долго размышляла, Сейчас она одумалась и надеется восстановить свой прыжок», — отметила Родионенко, добавив, что Пасеке потребуется завоевать право на возвращение в сборную России.

«Пусть пробует, никто дорогу ей не закрывает. Насколько я знаю, врачи разрешили ей вернуться в спорт. Конечно, мы вызовем ее на сбор, пусть готовится», — отметила Родионенко.

Напомним, Марии Пасеке сейчас 26 лет, на прошедшей недавно Олимпиаде в Токио она не выступала.