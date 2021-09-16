В релизе Всемирного антидопингового агентства представлена информация о том, что 63 спортсмена были обвинены в нарушении антидопиговых правил. Данные появились после перепроверки информации, предоставленной Московской лабораторией

Уже 30 спортсменов находятся под санкциями, 33 атлетам предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия с декабря 2019 года. Основанием стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории при передаче ее в WADA.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 постановил, что российские спортсмены два года не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.