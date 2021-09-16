Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала подписчикам букет роз гигантского размера, который ей подарили поклонники.

В «сторис» своего «Инстаграма» Загитова сняла видео, на котором попыталась охватить размер большого подарка. «Спасибо большое!», — написала фигуристка.

Напомним, Алина Загитова с декабря 2019 года не участвует в соревнованиях, поскольку она приостановила спортивную карьеру. Фигуристка сосредоточилась на выступлении в шоу, учебе и участии в телевизионных проектах. В прошлом сезоне спортсменка вела шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Прямо сейчас спортсменка получает параллельно два высших образования: очно она учится в РАНХИГС на продюсерстве, а также заочно с 2021 года будет получать тренерское образование в РГУФК.