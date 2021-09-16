Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова высказалась о продаже автомобилей, которые были подарены призерам Летних Олимпийских игр в Токио.

Слова Журовой цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Не могу осуждать других. Даже у меня был ряд историй, когда давали машины после медали на Олимпийских играх. И ребята понимали, что стоимость машины равна стоимости квартиры», — сказала Журова, добавив, что многие спортсменки продавали машины, чтобы купить недвижимость, поскольку нуждались в жилье.

По словам Журовой, олимпийской чемпионки 2006 года, у неё машина осталась с того времени, и спортсменка ездит на ней до сих пор.

«В моё время был акцент, что это машина от президента. Поэтому я решила, что сохраню её у себя. Сегодня это не государственный подарок, а спонсорский. Спортсмены вправе поступать с ним так, как хочется», — сказала Журова.