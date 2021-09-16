Министерство спорта Пермского края отказалось от проведения летнего Гран-при по прыжках на лыжах с трамплина в Чайковском в 2022 году.В бюджете региона не хватает средств.

Летний Гран-при не состоится и в 2023 году. В следующем сезоне Чайковский готов принять только Континентальный Кубок и финал Кубка мира среди женщин «Синяя птица».

Информацию об отказе Чайковского от проведения соревнований прокомментировал почетный президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина Владимир Славский. Он считает, что региону нет смысла проводить подобные мероприятия, если он не планирует сделать соревнования такого уровня визитной карточкой региона.

Славкий предлагает обратиться к опыту Европы: «Есть города, которые и зарабатывают – на привлечении туристов и раскрутке события». Владимир считает Чайковский лучшим в России комплексом для проведения чемпионатов по зимним видам спорта, но сожалеет, что потенциал комплекса не используется на 100 процентов.