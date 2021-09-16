Комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о будущем главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Дмитрий считает, что Витория плохо управляет командой и «не особо понимает, что вообще происходит».

Гости вчерашнего прямого эфира на «Матч ТВ» убедили Губерниева подождать. Они обещают, что если команда победит в дерби, все пойдет по-другому. Дмитрий согласился понаблюдать за происходящим, но остался при своем мнении: «Все равно считаю, что рано или поздно, скорее рано, Виторию выгонят из «Спартака».

Губерниев считает, что все решится совсем скоро. Ближайшие игры решат судьбу Витории.

На вопрос, кто сейчас может возглавить «Спартак», Дмитрий предложил свою кандидатуру: «Могу совмещать свою работу с постом главного тренера «Спартака».

Напомним, московский «Спартак» проиграл в еврокубках в пяти матчах подряд. Последнее поражение нанесла варшавская «Легия».