В Красноярске продолжается юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 16 сентября, состоялась короткая программа у юношей, в лидеры вышел россиянин Артём Ковалёв.

Судьи оценили выступление Ковалёва на 81,31 балла. Вторым стал его соотечественник Глеб Лутфуллин, получивший 80,12 балла. Замкнул тройку лидеров ещё один россиянин Егор Рухин с результатом 78,43.

Российский фигурист Андрей Анисимов (73,69) идет на пятом месте, Фёдор Зонов (63,72) — восьмой.

Напомним, Ковалёв тренируется под руководством Александра Волкова, покинувшего академию «Ангелы Плющенко». Лутфуллин является учеником Алексея Мишина, Рухин занимается в ЦСКА у Елены Буяновой, куда перешел от Этери Тутберидзе.

Произвольная программа у юношей состоится завтра, 17 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. Этап Гран-при в Красноярске завершится в субботу.