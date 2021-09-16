Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что со следующего сезона в чемпионате может появиться отдельный спринтерский зачет. По его словам, на данный момент руководство занимается рассмотрением этого вопроса.

«Реакция, интерес, темп. Всё в полном порядке. На данном этапе мы переосмысливаем формат, но я могу представить себе до семи спринтерских гонок. Мы размышляем о введении турнира „Большого шлема“ — дополнительного титула, который будет присуждаться по теннисной аналогии», — цитирует Доменикали Autosprint.

Функционер объяснил, что победителем турнира «Большого шлема» станет пилот, выигравший и спринтерский зачет, и общий. По его мнению, это сделает Формулу-1 более привлекательной для молодой аудитории.

Напомним, в нынешнем сезоне спринтерские гонки проводятся в экспериментальном формате. Они состоялись в Сильверстоуне и в Монце, также пилотов ждет еще один спринт в Бразилии.