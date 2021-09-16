Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс рассказал, что его дом ограбили во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом». Футболист поделился видео с камеры в своём Instagram.

«Вечером 14 сентября, когда я играл за клуб в Лиге чемпионов, группа трусливых грабителей вломилась в мой дом», – написал защитник.

Воры погрузили в машину тяжелый сейф, в котором находились ценные вещи Джеймса. Там лежали медали победителя Лиги чемпионов, победителя Суперкубка УЕФА и награда за второе место на Евро-2020.

Футболист обратился ко всем поклонникам с просьбой помочь в поиске грабителей. Джеймс сообщил, что у полиции есть четкая версия о том, кто совершил преступление.

Напомним, «Челси» 14 сентября одержал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Зенитом».