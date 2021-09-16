Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лидер команды Александр Большунов пропустит коньковую «разделку» на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.

«У Большунова воспалилась десна. Они с Юрием Бородавко приняли решение не стартовать», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Пока неизвестно, выступит ли спортсмен в следующих гонках.

Напомним, что чемпионат мира по лыжероллерам стартовал в Италии сегодня, 16 сентября, и продлится до воскресенья. В первый соревновательный день разыгрываются медали в гонках с раздельного старта, завтра пройдут личные спринты, 18 сентября — командные спринты, 19 сентября — масс-старты.

В прошлом сезоне Большунов выиграл «Большой хрустальный глобус», многодневку «Тур де Ски» и золото чемпионата мира в скиатлоне.