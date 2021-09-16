Российский арбитр Анастасия Пустовойтова высказалась об отношении к откровенным фотосессиям. Она полагает, что могла бы принять участие в такой съемке, но не обладает необходимыми для этого данными.

Пустовойтова сказала, что ей не предлагали откровенных фотосессий. Анастасия критично относится к своим данным: «Я не такого высокого роста, у меня не такая большая грудь».

Даже если Пустовойтовой предложат такую фотосессию, сейчас она точно не согласится. Девушка считает, что ее профессия и такие съемки плохо сочетаются.

Анастасия Пустовойтова – один из ведущих арбитров мира. Она работала на Олимпиаде и других крупных турнирах.