Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о его взаимоотношениях с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Думаю, Кокорин и Валитова общаются с ним, но не поддерживают его. Он не прав по всем параметрам. Кокорин как мужчину его не поддерживает. Как с другом общается, да. Но его позицию на данный момент он не поддерживает», — поделилась Алана в интервью YouTube-каналу «Лучше — правду!»

Напомним, 23 апреля Павел и Алана развелись после восьми лет брака: они состояли в браке с 2013 года и воспитывали дочь. Также с ними проживал первенец Аланы Алекс, которого та родила в браке с Александром Липовым.

Алана ждала Павла из тюрьмы, когда тот отбывал наказание за драку в «Кофемании». Кроме того, девушка неоднократно уличала супруга в неверности, но сохраняла отношения. Недавно 32-летний Мамаев был уличен в связи с девушкой из Испании, что стало окончательной причиной распада их союза с Аланой.