Олимпийский чемпион по спортивной гимнастке Артур Далалоян сообщил о возобновлении тренировок.

«Моё утро сегодня началось с перелётов. Первая тренировка спустя 2 месяца», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, весной гимнаст получил серьезную травму ахиллова сухожилия и был прооперирован. Он успел восстановиться к Олимпийским играм в Токио, но не залечил повреждение до конца. В августе Далалоян сообщил о небольшом дискомфорте в ноге, но сентябрьское обследование показало, что всё в порядке.

Недавно старший тренер российской команды Валентина Родионенко сообщила, что никто из победителей Олимпиады в мужском командном турнире не выступит на чемпионате мира в октябре.

В Токио-2020 мужская сборная России в составе Далалояна, Никиты Нагорного, Давида Белявского и Дениса Аблязина завоевала золотые медали командного многоборья.